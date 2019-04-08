Sigara zammı enflasyonu etkiler mi?

Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşında yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanmıştı.

Kararname ile yılbaşında sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67’ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmamıştı.

Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı bu yılbaşında sıfırlanmış oldu.

Ekonomistler Ocak ayında yüksek fiyatlı sigaralarda vergi artışı, düşük fiyatlı sigaralarda ise düşüşü getirecek uygulamanın Ocak’ta enflasyona 1 puanın üzerinde yükseliş olarak yansımasını bekliyordu.

Ancak zam Ocak ayında değil bu hafta sonu fiyatlara yansıtıldı. Pazar liderine ait sigaralarda fiyat 2 TL artış gösterdi. Türkiye’de ilgili zamlar önce pazar firmaya ait sigaralara fiyatlarına artış olarak yansıyor ardından diğer markalar da genel olarak lideri takip ediyor.

SEPETTE AĞIRLIĞI 4.23

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Hafta sonu bir bir marka sigara fiyatlarını paket başı 2 lira arttırdı. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında sigarada vergi düzenlemesi yapılmış ve tütün ürünlerindeki ÖTV yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmış ancak sigara şirketleri vergideki artışı fiyatlara yansıtmamıştı. Diğer tütün şirketlerinin de benzer bir artışa gitmesi durumunda sigara fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 20’lik artış enflasyonu 0.8 puan yukarı taşıyacak” dedi.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait.

TÜİK verilerine göre ortalama sigara fiyatı ise 11.2 TL. Bu verilere göre sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisi Ocak ayında beklenene yakın 0.8- 1 puan olacak. Net etkiyi tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı da şekillendirecek.

REUTERS