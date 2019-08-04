Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sigaraya zam geldi! Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Temmuz ayında gelen ÖTV zammından sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Peki zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

11:12 -
Haberler Ekonomi
Sigaraya zam geldi! Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye’de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigaralarına bugünden itibaren 3 TL zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara zamlı sigara fiyatları 18 TL oldu.

Vatandaşlar sosyal medyada zamma tepki gösterirken Türkiye'de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigara fiyatları 3 TL zam geldi. Söz konusu grup zammı bugünden itibaren fiyatlarına yansıttı.

Böylece grubun sattığı bir sigara 3 TL zamla 13 TL'den 16 TL'ye çıktı. Grubun sattığı en pahalı sigara ise 15 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

Türkiye'de satış yapan bir başka grubun da 1 Eylül'den itibaren sigaraya zam yapacağı ifade ediliyor. Tiryakiler sosyal medyada sigara zammına büyük tepki gösterdi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more