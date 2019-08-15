Sigaraya zammı gerçekleşebilir! Sigarada asgari maktu vergi tutarı arttı

Sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, yüzde 34.7 oranında 0.2895 TL’den 0.3899 TL’ye yükseltildi. Yani paket başına vergi tutarı, 5.79 TL’den 7.79 TL’ye çıktı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarada 0.4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan “diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları” ile “enfiye ve çiğnemeye mahsus” tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarıldı.