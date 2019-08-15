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Sigaraya zammı gerçekleşebilir! Sigarada asgari maktu vergi tutarı arttı

Sigara ve tütün ürünlerinde uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı. Sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, yüzde 34.7 oranında 0.3899 TL'ye yükseltildi. Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Buna göre sigara zammı gerçekleşebilir.

22:58 -
Haberler Ekonomi
Sigaraya zammı gerçekleşebilir! Sigarada asgari maktu vergi tutarı arttı

Sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, yüzde 34.7 oranında 0.2895 TL’den 0.3899 TL’ye yükseltildi. Yani paket başına vergi tutarı, 5.79 TL’den 7.79 TL’ye çıktı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV (III) sayılı listede yer alan sigara ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarada 0.4539 TL olan maktu ÖTV tutarı ile %67 olan ÖTV oranı değiştirilmedi.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan “diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları” ile “enfiye ve çiğnemeye mahsus” tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarıldı.

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