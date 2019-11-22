Sigorta şirketleri üçüncü çeyrekte 29,1 milyar TL tazminat üstlendi

TSB’den yapılan açıklamada, TSB’nin 2019 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçlarının belli olduğu bildirildi. Sigorta ve emeklilik sektörünün ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, 2019 üçüncü çeyreği sonunda sektörün üstlendiği tazminat tutarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

SEKTÖR REEL ANLAMDA YÜZDE 12,1 BÜYÜME KAYDETTİ

Açıklamada, sektörün toplam prim üretiminin 2019 yılı üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,4 oranında yükseldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “Sektör reel anlamda yüzde 12,1 büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 41 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 7,4 milyar TL olurken, sektörümüzün toplam prim üretimi 48,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ülkemizde faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da sigorta güvencesinden faydalanmasını sağlayan katılım sigortacılığı son yıllarda hızlı bir gelişme trendi sergilemektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 12 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,2'ye ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 2,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.”

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Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 nominal artışla 215,6 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğünün ise 27,5 milyar TL olduğu belirtilen açıklamada, “Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 111,9 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sistemde devam eden 5,4 milyon çalışanın otomatik katılım fon tutarı ise 7,7 milyar TL'dir.” ifadeleri kullanıldı. (AA)