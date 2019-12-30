Simit Sarayı’nın patronundan yeni açıklama! Bu sefer ‘Ziraat’e değindi

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın %51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılmasını onaylamadığını ifade etmişti ve satış askıya alınmıştı. Rekabet Kurumu da başvuruyu internet sitesinden kaldırmıştı.

Konuyla ilgili Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu’dan yeni bir açıklama geldi.

“ORTAKLIK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Gelinen son aşamada herhangi bir ortaklığın olmadığını ifade eden Kavukcu,”Simit Sarayı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

1) Ne olmuştu?

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) geçen hafta Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

2) Ziraat Finans Grubu neden Simit Sarayı'nı almak istedi?

Simit Sarayı'nın yaklaşık borcunun 500 milyon dolar olduğu ve zor günlerden geçtiği belirtiliyor. Şirketin borcunun büyük bir kısmı özel bir bankaya ait. Ziraat Bankası'nın bu borçları devralarak şirketi ekonomik olarak rahatlattığı düşünülüyor.

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat GSYO da hâlihazırda bu tip yatırımlar yapmak için kuruldu. 2018 yılında kurulan şirketin amacı yerel şirketlere ortak olmaktı. Geçen ağustos ayında hazırlanan bir düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt içi veya dışındaki şirketlere ortak olabilmesinin önü açılmıştı.

3) Simit Sarayı ne kadar büyük bir şirket?

Simit Sarayı'nın Türkiye'deki en büyük iş verenlerden biri. Şirketin 25 ülkede 11 bini aşkın personeli bulunuyor.

4) Simit Sarayı'nın değeri ne kadar?

Ziraat Finans Grubu'nun Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için ne kadar ücret ödeyeceği bilinmiyor. Fakat iki sene önce Suudi ortak Fawas Alhokair firmanın yüzde 10'unu 100 milyon dolara satın almıştı. Yani şirketin piyasa değerlemesi o tarihte 1 milyar dolar olarak yapılmıştı.