Anka Haber Ajansı’nın Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinden aktardığı habere göre; Isıtıcı cihaz ve elektrikli süpürge markası olan Simtel'in isim hakkı icradan satışa çıktı.

1960 – 1980 arası Koç Holding bünyesinde yer alan Simtel, 1982'de eski Koç yöneticisi Ümit Özkan'a tarafından satın alınmıştı.

İtalyan beyaz eşya üreticisi Antonio Merloni 1994 yılında markanın sahibi oldu. 90'ların sonundan Türkiye'deki üretimini durduran marka beyaz eşya sektörünü aynı yıllarda bıraktı.

MARKA DARBOĞAZDAN ÇIKMADI

2000 yılında Simtel'i İtalyanlardan alan gruba yönetici ortak olarak katılan iş insanı Altan Ertürk, 2003'de ortağı Taşkın Akkay ile diğer tüm ortakların hisselerini alarak Simtel'in sahibi olmuştu.

2000'lerin ortasında ısı cihazları üretmeye başlayan Simtel yeninden markasından bahsettirmeye başlamıştı. Çinli bir üretici ile ortaklık ve üretim için adımlar atan marka darboğazdan çıkamadı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle davalarla uğraşan şirketin elinde bulundurduğu isim hakları İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

2 MİLYON 300 BİN TL BEDELLE SATIŞA ÇIKIYOR

Markanın jenerik adı ‘Simtel' ve bazı ürünlerinin adının da bulunduğu 9 marka 2 milyon 300 bin TL bedelle satışa çıktı. 14 Kasım'da ilk ihaleye çıkacak olan markalar için alım olmazsa 2 Aralık'ta yeniden satışa çıkılacak. Satış, İstanbul Anadolu Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu'nda yapılacak.