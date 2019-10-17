Şirketin yapılandırılan borcunu bekleyen vatandaş mağdur oluyor

Geçen aylarda yapılan bir düzenleme ile artık 27 Mart 2018 tarihinden önce işte çalışan ile karşılıklı anlaşarak ayrılan ve ikale sözleşmesi imzalayan vatandaşlara da aldıkları para üzerinden gelir vergisi iadesi yapılmasına karar verilmişti.

İş yerinden anlaşarak ayrılan pek çok vatandaş soluğu vergi dairesinde aldı. Kimi vatandaşa başvurusundan kısa bir süre sonra gelir vergisi ödenirken bazı vatandaşlar paralarını uzun süredir alamadıklarından şikâyetçiydi.

6 AYDIR BEKLİYOR

N.H. isimli vatandaş ise gelir vergisi iadesini alabilmek için altı ay önce vergi dairesine başvurdu ve parasının yatmasını beklemeye başladı. Uzun süre parası yatmayınca durumu vergi dairesine sordu.

Vergi dairesinden kendisine verilen ve sozcu.com.tr'nin de gördüğü cevapta önceden çalıştığı iş yerinin N.H.'nın gelir vergisi iadesini de içeren vergi borçlarını yapılandırdığı bu yüzden yapılandırma taksitleri sona ermeden N.H'ye gelir vergisi iadesi yapılamayacağı bilgisi verildi.

‘YAPILANDIRILAN BORÇ BENİM DEĞİL’

N.H mağdur olduğunu şirketin vergi borcu yüzünden parasını alamadığını ifade ederken, “Yapılandırılan borç benim değil. Paramın iade edilmesini istiyorum. Edilmediği her gün kaybım oluyor” diye konuştu.

Sozcu.com.tr'nin konuştuğu sosyal güvenlik uzmanları vergi dairesinin iade yapabilmesi için önce şirketin ikale sözleşmesinden doğan vergiyi de vergi dairesine yatırması gerektiğini söylediler.