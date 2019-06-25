Şirketlerin risklerini algoritma ile buluyor

Lansman toplantısında konuşan Howden Türkiye Satış Lideri Burçin Bayrakgil, öngörülemeyen risklerin şirketler için büyük tehdit olduğunu ve finansal yapılarını tehdit ettiğini söyledi. Regülator'ün algoritmik teknolojisi ile tüm sigortalanabilir riskleri ortaya çıkarttığını söyleyen Bayrakgil, ayrıca şirketlerin üretim, lokasyon, tedarikçi veya başka herhangi bir değişiklik de şirketlerle birlikte şekil değiştirerek Regulator'ün güncellendiğini söyledi.

Sistemin riskleri 7 binden fazla soruya cevap vererek tespit ettiğini anlatan Bayrakgil, şunları anlattı:

“Regulator ismi risklerin bir enerji olduğunu düşünürsek onları dengeleyici, regülatör gibi yönetmesinden esinlenerek yola çıktığımız bir ürünümüz. Regulator ile sadece bilinen ve ölçülmüş riskler değil, bilinmeyen, yaşanmamış, ölçülmemiş riskler de belirleniyor ve kurumun risk envanterini ortaya çıkartıyoruz, bir çeşit kurumun risk röntgenini çekiyoruz diyebiliriz. Şirketler aslında yaşayan canlı organizmalar gibidir. Büyürler, daralırlar, genişlerler ve şekil değiştirler… Ancak genelde sigorta poliçeleri bu gelişmelere sadık kalamaz ve işletmenizin karşı karşıya olduğu gerçek riskler ile poliçe üzerinde kalan kapsam örtüşmemeye başlar. İşte bu noktada, özellikle hasar anında memnuniyetsizlikler oluşur ve bu durum eksik ödemeleri beraberinde getirir. Burada oluşan sigortasızlık yetmezmiş gibi bir de poliçe yenileme zamanı geldiğinde, mevcut durum genelde kontrol edilmeden eski fotoğraf olduğu gibi yeniden satın alınır ve sigortasızlık oranı iyice büyür ve sonunda alınan poliçe, güncel risklerden farklı bambaşka, eksik ve uyumsuz bir yapı haline gelir.

KİŞİ DEĞİL ALGORİTMA YAPIYOR

Regulator'ün bu durumu ortadan kaldırdığını ifade eden Bayrakgil, sistemin en önemli farkının risk analizinin bir kişi tarafından değil algoritmik bir program tarafından yapılması olduğunu belirtti. Risk analizinin müşteri temsilcisinin bilgisine ve tecrübesine bırakılmadığının altını çizen Bayrakgil, sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili olarak da şunları anlattı:

“Regülator üç fazdan oluşuyor. İlk fazda riskler belirleniyor ve kurumun risk envanteri ortaya çıkartılıyor, kurumun risk röntgenini çekiyoruz dediğimiz safha gerçekleşiyor. Stres testleri ile risk modellemesi tamamlanıyor ve akabinde müşteri özelinde terzi usulü belirlenmiş bir teminat yapısı dizayn ediliyor. Ortaya çıkan risklere birebir uyan, işletmenin büyüme veya daralmasına eşlik edebilen sigorta programları oluşturuyoruz. Bu program tamamen algoritmik hesaplamalar ile yapılıyor ve mükerrer, gereksiz ya da fazla olabilecek değerlemelerden arındırılarak, yeterlilik optimizasyonları sağlanıyor. İkinci fazda ise bu sigorta programı ile oluşacak muhtemel maliyetler hesaplanıp teklif karşılaştırmaları sunuluyor. Son fazda ise risk raporlama ve risk takip işlemleri gerçekleştiriliyor.”

Howden Regülator ile maksimum korumayı sağladıklarını kaydeden Bayrakgil, “Kullandığımız algoritma ile şirketlerin gelişimine göre hareket edebiliyoruz, Regulator sayesinde bugüne kadar müşterilerimizde sigortalanma oranlarında yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde sigorta genişletmesi sağlarken, yüzde 30'un üzerinde de prim ekonomisi yarattık. Regulator kapsamlı bir progam olması nedeniyle ölçek olarak belli bir büyüklüğü olan şirket ve holdinglerde uyguladığımız bir program ve çok ciddi oranda olumlu geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi çok motive ediyor.” dedi.

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