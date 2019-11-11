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Şişecam Paşabahçe’deki, ERBD’nin hisselerini geri alıyor

Türkiye'ye en fazla yatırım yapan kurumların başında gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Paşabahçe'den çıkıyor. Şişecam satın alma opsiyonunu kullanarak 152 milyon euroyu (968 milyon TL) gözden çıkaracak. EBRD Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını da satacağını açıklamıştı.

13:41 -
Haberler Ekonomi
Şişecam Paşabahçe’deki, ERBD’nin hisselerini geri alıyor

Şişecam 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) sattığı Paşabahçe paylarını 152.6 milyon euroya (968 milyon TL) geri almaya karar verdi.

Şirket hisseleri geri almak için yine EBRD’den 100 milyon euro kredi kullanacak.

Şişecam 2014 yılındaki anlaşma kapsamında Paşabahçe’nin %15.45’ini 125 milyon euroya EBRD’ye satmıştı.

Şişecam tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Paşabahçe’nin %14.85’inin 152.6 milyon euroya geri alınmasına karar verildi.

Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD’den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve beş eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon euro kredi kullanacak. Kredinin faizi yıllık Euribor artı %2.4 olacak. (REUTERS)

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Avrupa Euro istanbul para Türkiye
Son güncelleme: 13:49 11.11.2019
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