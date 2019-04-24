Sivas’ta ucuz et kuyruğu

Sivas’ta kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu’nun Sivas’taki tek satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ucuza et almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girerek sıra bekliyor.

10 TL DAHA UCUZ

Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazası, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor.

Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmiyor. Sırada bekleyenler kaliteli ve daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu ürünlerini tercih ettiklerini belirtirken, mağaza sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

2017 yılının ekim ayında dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 3 büyük markette ‘ucuz et’ satışının başlayacağını, kıymanın kilogram fiyatı 29 TL’ye dana kuşbaşı fiyatının ise 31 TL’ye satılacağını söylemişti. Ancak devlet destekli ucuz ete de seçim sonrası zam geldi. Bazı marketlerde 500 gr’lık kıymanın fiyatı 14.50 TL’den 19.50 TL’ye, 1 kg dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. ESK’nın bu rakamı market fiyatlarının aşağısında ancak devlet destekli ucuz etten ise pahalı.

DHA