Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivri biber fiyatı tanzime rağmen…

Şubat ayının tamamında yapılan ölçümlere göre sivri biber fiyatı İstanbul'da yüzde 9.28 oranında arttı. 11 Şubat'ta başlayan tanzim satışlardan sonra marketlerinde satış fiyatlarını tanzime göre ayarlaması dikkat çekmişti.

Sozcu.com.tr
11:45 -
Haberler Ekonomi
Sivri biber fiyatı tanzime rağmen…

Tanzim satışlar 11 Şubat tarihinde ilk etapta İstanbul ve Ankara'da başladı.

Tanzim kuyrukları Türkiye'nin gündemine otururken İstanbul Ticaret Odası şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünleri sıraladı.

Kıvırcık salata yüzde 30.98'lik artışla zirvede olurken onu yüzde 25.51 ile maydanoz izledi.

Mevsim dışı tarım ürünlerinin fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 18.67 ile salatalık fiyatı en fazla artan ürün olurken onu yüzde 9.28 ile sivribiber izledi.

Söz konusu ürünlerden sivribiber tanzim satış noktalarında bulunuyor. Bir kilogram sivri biber tanzim satışta 6 TL'ye satılıyor.

Marketlerin önemli bir kısmı da sivri biber fiyatlarını tanzim satışa göre ayarlamasına rağmen İTO'nun açıkladığı enflasyon verisinde sivribiber mevsim dışı tarım ürünleri arasında fiyatı en çok artan ürünler arasına girdi.

İSTANBULLULAR TANZİMİN İLK HAFTASINDA NE SATIN ALDI?

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:47 02.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more