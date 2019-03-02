Sivri biber fiyatı tanzime rağmen…

Tanzim satışlar 11 Şubat tarihinde ilk etapta İstanbul ve Ankara'da başladı.

Tanzim kuyrukları Türkiye'nin gündemine otururken İstanbul Ticaret Odası şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünleri sıraladı.

Kıvırcık salata yüzde 30.98'lik artışla zirvede olurken onu yüzde 25.51 ile maydanoz izledi.

Mevsim dışı tarım ürünlerinin fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 18.67 ile salatalık fiyatı en fazla artan ürün olurken onu yüzde 9.28 ile sivribiber izledi.

Söz konusu ürünlerden sivribiber tanzim satış noktalarında bulunuyor. Bir kilogram sivri biber tanzim satışta 6 TL'ye satılıyor.

Marketlerin önemli bir kısmı da sivri biber fiyatlarını tanzim satışa göre ayarlamasına rağmen İTO'nun açıkladığı enflasyon verisinde sivribiber mevsim dışı tarım ürünleri arasında fiyatı en çok artan ürünler arasına girdi.

İSTANBULLULAR TANZİMİN İLK HAFTASINDA NE SATIN ALDI?