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Sivri biber rekora doymuyor: Kilosu 27 TL

Sivribiber fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Sivribiber Didim’de “Acımız Taze” ve “Acı Bey” etiketleriyle kilosu 27 TL’den satışa sunuldu.

Mustafa SARIİPEK
17:35 -
Haberler Ekonomi
Sivri biber rekora doymuyor: Kilosu 27 TL

Sivribiber Aydın'ın Didim ilçesinde 27 liraya fırladı. Sebzeler de rekor üzerine rekor kırınca market sahibi sivribiberi “Acımız Taze”, “Acı Bey”, domatese “Domates Hanım” etiketleriyle satmaya başladı.

ACIMIZ TAZE; FİYATI 27 TL

Fiyatın bu kadar yükselmesine birer de espri katan market sahibi “Acımız Taze” ve “Acı Bey kilo 27 TL” etiketleriyle satışa sundu. Kırmızı Kapya Biber “Biber Bey Kilo 18 TL”, “Domates Hanım Kilo 10 TL” ve “Biber Bey Kilo 18” etiketleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Market sahibi fiyatlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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