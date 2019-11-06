Siyah cam filmi trafikte seyreden birçok aracın kullandığı bir aksesuar… Bununla birlikte araç sahipleri siyah cam filmin yasak olup olmadığını da yakından takip etmektedir. Konuyla ilgili çıkan son haberleri ve internet aramalarında siyah cam filmi ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar ceza almamak için doğru bilgi edinmeye çalışmaktadır. Daha önce yasaklanan ve bazı araç sahiplerinin ceza almasına neden olan siyah cam filmi yasağı kısa süre sonra kaldırılmıştı. Ancak kalkan bu yasakla birlikte konu daha da detaylandırıldı. Siyah cam filmi uygulamasına ilişkin yeni koşullar belirlenirken bu seferde ayrıntılar merak ediliyor. Peki, siyah cam filmi yasak mı? Siyah cam filmi ile ilgili düzenlemelerdeki ayrıntıları merak edenler için hazırladığımız haberin detaylarına mutlaka göz atmalısınız…

SİYAH CAM FİLMİ YASAK MI?

Temel olarak araç içindeki tüm camların siyah cam film ile kaplanması yasak. Aracın ön camına kesinlikle cam filmi uygulaması yapılamıyor. Diğer camlarda ise siyah cam filmin oranlarına göre izin veriliyor. Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanan bu düzenlemelerde amaç araç içinin görünmesini sağlamak. Standartlara uymayan araçlar muayeneden geçemiyor ve ağır cezalar uygulanıyor.

Biraz daha detaylandıracak olursak; 4 numara olarak bilinen en koyu renk siyah camlar hiçbir şekilde aracın hiçbir camında kullanılamayacak.

Arka camlarda serbest bırakılan siyah cam filmler için de, tamamen karartmayan bir oran belirlenmeli.

Öte yandan oranı her ne olursa olsun ön camda da cam filmi kesinlikle yasak olacak. Ön yanlar için uygulanacak olan siyah film oranı yüzde 30'u geçemeyecek. Yani ön yandaki cam filmler güneş ışığını yüzde 70 geçirgen olmalı.

İçerisi görünecek şekilde arka cam ve arka yan camlara siyah film uygulaması yaptırılması sonucunda içerinin görünmesini sağladığınız takdirde herhangi bir ceza söz konusu olmadığını belirtebiliriz.