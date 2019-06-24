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Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD’de soda üretim tesisi kurmak için ortaklık yaptı

Şişecam'ın iştiraki Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD'de doğal soda üretim tesisi kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı.

07:54 -
Haberler Ekonomi
Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD’de soda üretim tesisi kurmak için ortaklık yaptı

Soda Sanayii, Cuma akşamı KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Imperial Natural Resources Trona Mining adlı Ciner Grubu şirketi ile eşit hissedar olacak. Beş yılda tamamlanacak yatırımın 2024’te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yatırım tutarının belirtilmediği açıklamaya göre yatırım ortaklarca eşit oranda paylaşılacak ve yüzde 20’si özkaynak, yüzde 80’i kredi ile finanse edilecek.

ABD’nin Wyoming eyaleti Green River bölgesinde kurulacak tesis, çözelti madenciliği yöntemiyle yılda 2.5 milyon ton soda ve 200,000 ton sodyum bikarbonat olmak üzere toplamda 2.7 milyon ton kapasite üretim yapacak.

REUTERS

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