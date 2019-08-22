Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor

Özcan, AA muhabirinin yemek kartı sektörü ve sektördeki değişime ilişkin sorularını yanıtladı.

Dijitalleşme noktasında çok ciddi atılımlar yaptıklarına dikkati çeken Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hukuki düzenlemenin en büyük yararı dijital altyapıya yatırımın artması oldu. Sodexo olarak 2019 yılında yeni bir online uygulamamız devreye giriyor. Artık Sodexo kartınız ile online olarak iş yerinize restoranlardan sipariş verebileceksiniz. 17 Haziran'da pilot uygulamamız www.sodexoplus.com adresinde İstanbul'un bazı bölgelerinde başladı.

Eylül ayı itibarıyla tüm İstanbul ve Türkiye'nin belli bölgelerinde faaliyete geçeceğiz. Yaklaşık 4 bin 500 üye iş yerimizden online olarak sipariş verebiliyor olacaksınız. Şu an halihazırda çalışan uygulamalarda yemek kartları ile kapıda ödeme yapabiliyorsunuz bizim uygulamamız ile online olarak ödeme yapabileceksiniz yani kart kullanımına gerek kalmayacak. Misket programı ile her alışverişe yüzde 10 para puan veriyoruz. Müşteri tanımlama sistemimiz ile yemek tüketim tercihlerine özel kampanyalar üreteceğiz.”

AA