Son dakika… 3 katılım bankası uygun taşıt kredisi verecek

1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı.

Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor.

Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları iş birliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı kredi verecek.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa