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Son Dakika… ABD, İran Ulusal Bankası’nı yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Saudi Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası İran Merkez Bankası´na "en yüksek düzeyde" yaptırım uygulanacağını açıkladı.

17:42 -
Haberler Ekonomi
Son Dakika… ABD, İran Ulusal Bankası’nı yaptırım listesine aldı

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, “Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak.” ifadesini kullandı.

İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, “ABD, her zaman hazır.” değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Hazine Bakanı Steven Mnuchin´e İran´a yönelik yaptırımları artırma talimatı verdiğini” söylemişti.

AJANSLAR

ABD İran son dakika
Son güncelleme: 18:10 20.09.2019
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