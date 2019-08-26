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Son dakika… Akaryakıta zam geldi

Son günlerde döviz kurunun yükselmesiyle birlikte akaryakıta da zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

16:28 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Akaryakıta zam geldi

Ankara’da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir’de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara’da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir’de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AA

Son güncelleme: android-time 16:32 26.08.2019
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