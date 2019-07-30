Son dakika… Hükümetten 9 günlük bayram tatili açıklaması

Kurban Bayramı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıydı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ilk açıklama geldi. Bakan Albayrak uzun bayram tatiline olumlu bakmadığını söyledi. Turizm sektörü bayram tatilinin uzatılmasını isterken sanayiciler 9 günlük tatilin fazla olduğunu belirtiyordu.

Bakan Albayrak’ın açıklamalarında satır başları şöyle:

-Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedeflerine yakın olacak. Türkiye’nin ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

-2019 yılı faiz ödemesi bütçeye konan rakamın altında kalacak.

-ABD yaptırımları konusunun oluşturduğu baskı minimize oldu.

-Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz. Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Uygun adımlar atılabilir.

-Türkiye’ye yatırım yapan bir yıl sonra yine kazanacak.

-Kıdem tazminatında adım atılmalı. Paydaşların kazanacağı bir formül geliştirilecek.

-Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

-Merkez Bankası yedek akçesinin Hazine’ye aktarılmasının para basmakla alakası yok.

-Önümüzdeki 1 yıl bugün yaşananların meyvesini toplayacağımız olumlu bir yıl olacak.

-Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faiz indirimi hareketleri görüyoruz.

-2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15.9’un altında olacak. 2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. Dengelenme daha da oturacak.

-Haziran ayında ilk kez cari fazla verilecek. Türkiye tarihi bir yıl etkin ve başarılı yönetti.

-Bu yılın göstergelerine baktığımızda birçoğunu makro hedeflerimizin ötesinde kapatacağız, yenilenmiş programı Eylül’de açıklayacağız

-Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba