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Son dakika: Apaydın resmen görevden alındı

TCDD Genel Müdürü İhsan Apaydın resmen görevinden alındı. SÖZCÜ Apaydın'ın görevden alınacağını geçen hafta duyurmuştu. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

13:34 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Apaydın resmen görevden alındı

Başta 2004 yılındaki hızlandırılmış tren kazası olmak üzere son dönemde sürekli tren kazalarıyla sarsılan Türkiye, geçen yıl biri Çorlu diğeri Ankara’da olmak üzere iki büyük tren kazasına sahne oldu. 8 Temmuz 2018’de 24 kişinin öldüğü Çorlu kazası altyapı eksikliğinden, hemen 5 ay sonra 13 Aralık 2018’de 9 kişinin öldüğü Ankara kazası da sinyalizasyon eksikliğinden kaynaklanmıştı. TCDD İşletmeler Genel Müdürü İsa Apaydın’ın bu iki büyük kaza nedeniyle görevine son verileceği ileri sürülüyor.

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Son güncelleme: android-time 14:02 20.02.2019
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