Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Uçuşlarını durdurmuştu! Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

19:41 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Uçuşlarını durdurmuştu! Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERBakan Turhan'dan AtlasGlobal açıklamasıBakan Turhan'dan AtlasGlobal açıklaması

Açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERUlaştırma Bakanlığı'ndan AtlasGlobal açıklamasıUlaştırma Bakanlığı'ndan AtlasGlobal açıklaması

Havayolu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

* Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

İLGİLİ HABERAtlasGlobal'den flaş karar: Uçuşlarını durdurduAtlasGlobal'den flaş karar: Uçuşlarını durdurdu

* 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz.

* Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.

İLGİLİ HABERAtlasGlobal'den bilet alan ne yapacak?AtlasGlobal'den bilet alan ne yapacak?
Cumartesi Ekonomi internet son dakika
Son güncelleme: 19:54 16.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more