Son dakika… Uçuşlarını durdurmuştu! Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

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Açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

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Havayolu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:



* Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

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* 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz.

* Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.