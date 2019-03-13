Son dakika… Baklava devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin köklü baklavacılarından Hacı Sayid ve Gloris Jean’s Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ilan etti. 2019/136 esas nolu davaya göre şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı verildi. Çıkarılan karar sonrası şirkete Hukukçu Prof. Dr. Oğuz Atay, Bağımsız Denetçi Bülent Sezgin, Mali Müşavir Fatih Batuhan Çapar atandı.

Hacı Sayid baklavalarının temeli 1968’li yıllara dayanıyor. Mehmet ve Burhan Dinçer kardeşler uzun yıllar baklava sektöründe işçi olarak çalıştı. 1983 yılında ise ilk dükkanını açtı.

Şirinevler’de ilk dükkanını açan aile sektörün önemli isimleri arasında yerini aldı.