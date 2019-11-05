Son dakika… Balık ekmek tekneleri ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme ise cuma günü, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI

Balık ekmek tekneleri ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin sürecin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup “yürütmeyi durdurma” kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 5, 2019

Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup “yürütmeyi durdurma” kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İŞTİRAKLERİ İŞARET ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü'nde bulunan balıkçılarla ilgili, kira sözleşmesinin dolduğunu hatırlatarak şunları söylemişti:

“Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. İstanbul'un her noktasından İstanbul halkının sağlıklı, mantıklı faydalanması çabası içerisindeyiz. Arkadaşlarım bu anlamda kalıcı, daha düzgün, daha doğru, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyorlar. Çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum.

Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir.”