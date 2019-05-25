Son dakika: Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye bu yıl hatırı sayılır bir bütçe açığı veriyor nisan ayında açık 18.3 milyar TL, yılın ilk dört ayında ise bütçe açığı 54.5 milyar TL olmuştu. Emeklilere iki bayramda ödenecek aylık 1000 TL ikramiye geçen yıl 30 Haziran seçimleri öncesinde getirilmişti.

DHA-SOZCU.COM.TR