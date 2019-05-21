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Son dakika: BDDK’dan döviz açıklaması

BDDK, gerçek kişilerin bankalardan 100 bin dolar üzerinde döviz alma işlemlerinin 24 saat sonra hesaplara geçme kararına ilişkin bir açıklama yaptı. BBDK açıklamasında amaçlarının günde birden çok al-sat yaparak dövizi hareketlendirenler olduğunu söyledi.

12:06 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: BDDK’dan döviz açıklaması

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamada bahse konu kararın, sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin ABD doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“(Karar) Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır. Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin ABD dolarından (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir. Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir.”

AA

 

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Son güncelleme: android-time 13:10 21.05.2019
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