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Son Dakika… Benzin ve motorine zam!

Son Dakika... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (Epgis) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına da 28 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı.

Sozcu.com.tr
18:20 -
Haberler Ekonomi
Son Dakika… Benzin ve motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

 

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Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

 

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Son güncelleme: android-time 20:26 25.02.2019
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