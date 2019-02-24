Son dakika.. Benzin ve motorine zam beklentisi

Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatı yükseliyor. Türkiye'de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.

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Uluslararası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı. Bu gelişmeler, motorin ve benzinde zam baskısı oluşturdu.

İSTANBUL VE ANKARA’DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATLARI

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.37 TL’den, motorinin litre fiyatı 6.10 TL’den işlem görürken, Ankara’da benzinin litre fiyatı 6.43 TL’den motorinin litre fiyatı ise 6.13 TL’den işlem görüyor.