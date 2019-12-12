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Son dakika: BKM’den kredi kartı açıklaması

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği çalınan kredi kartı bilgileriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: BKM’den kredi kartı açıklaması

Bankalararası Kart Merkezi’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Basına yansıyan, Türkiye’de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir.

Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir.

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Son güncelleme: 13:07 12.12.2019
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