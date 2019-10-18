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Son dakika… Borcu olan küçük şirketler de yapılandırmaya gidebilecek

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. TBB daha önce borcu 25 milyon TL'den fazla olan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma hakkı getirmişti.

16:45 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Borcu olan küçük şirketler de yapılandırmaya gidebilecek

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik’in sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, “Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.” ifadelerine yer verildi. (AA)

 

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Son güncelleme: 17:09 18.10.2019
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