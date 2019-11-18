Son dakika… Borsa son 1 yılın en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yükseliş ile başladığı günde 106 bin puanın üzerine çıkarak son 1 yılın zirvesini gördü. Endeks saat 10.43 itibarıyla yüzde 1’in üzerinde kazanç ile 106.481 seviyesinde bulunuyor.

110-115 BİN SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, 105.000-106.000 bandının, son 1,5 yılda defalarca test edilmesine karşın üzerinde kalıcılık sağlanamaması nedeniyle güçlü direnç konumuna geldiğini, bu bandın aşılması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

REKOR SEVİYE 121.532

Analistler, teknik açıdan bakıldığında da BIST 100 endeksinin TL bazlı tarihi zirvesine yaklaşık yüzde 15, dolar bazlı zirvesine ise yaklaşık yüzde 180 uzakta olduğunu vurguladı. Halen dolar bazında 18.300 seviyelerinde olan endeks, Kasım 2010'da 51.070, Mayıs 2013'te 50.860 puanı görmüştü. BIST 100 endeksinin TL bazlı zirvesi ise Ocak 2018'de gördüğü 121.532 seviyesinde bulunuyor. (İHA-AA)