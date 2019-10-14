Son dakika: Büyük şirketlerin kredi borcu yapılandırılıyor

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacağını bildirdi. Hakkında iflas kararı bulunan şirketler yapılandırmadan faydalanamayacak.

‘İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK’

Borçlular en yüksek üç alacaklıdan birine başvurarak yapılandırma isteyecek. Başvurusu onaylanan şirketin yeniden yapılandırılan alacakları için icra takibi yapılamayacak. (Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere)

Açıklamada küçük ölçekli şirketlerin de programdan faydalanması için onay beklendiği belirtildi.

Açıklamada ekonomik büyümeyi desteklemek için yapılandırma programına başlandığı ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı: Yeniden yapılandırma uygulaması 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.