Son dakika: Cari fazla verdik

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir önceki yılın Temmuz ayında 2.178 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.158 milyar dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4.445 milyar ABD doları fazla vermiştir.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyar dolar azalarak 2.524 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyar dolar artarak 4.277 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyar dolar tutarında artarak 3.297 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyar dolar artarak 138 milyar dolara yükselmiştir.