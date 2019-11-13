Son dakika… Denizbank’tan Borsa İstanbul’dan çıkma kararı!

Denizbank’ın Borsa İstanbul'dan çıkma kararı aldığı belirtildi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı: Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-27.2 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” kapsamında Borsamıza başvuru yapan ve payları Ana Pazar’da işlem gören Denizbank A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak, Bankanın hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,

– İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP’ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Bankanın paylarının işlem sırası kapatılacak,

– Banka paylarının işlem sırası kapatıldığında dâhil olduğu BIST endekslerinin kapsamından çıkarılacak,

– MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Banka payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.

3.2 MİLYAR DOLARA EMİRATES NBD’YE SATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank’ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Emirates NBD’ye satmıştı.

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Sozcu.com.tr'nin piyasa kaynaklarından aldığı bilgilere göre hisse satışı öncesi piyasa hareketleri ve halka açık olan kısım çok düşük olduğu için sağlıklı fiyat oluşumu gerçekleşmediğinden banka borsadan çıkıyor.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI DA ÇIKMA KARARI ALMIŞTI

Reuters’ta yer alan bir habere göre eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul’un genel müdürü olmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da Borsa İstanbul’daki hisselerini satacağı belirtilmişti.