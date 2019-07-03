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Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %15,72 arttı. Aylık enflasyon yüzde %0,03 artış gösterdi. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 35.72 ile limon oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünler arasından ise yüzde -2.87 ile benzinde yer aldı. Benzinin litre fiyatı son gelen zam ile birlikte İstanbul'da 7.08 TL satılıyor. Geçen hafta akaryakıta ve temel tüketim ürünlerine yüksek oranda zam gelmişti.

10:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı!

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ %1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

Son güncelleme: android-time 10:34 03.07.2019
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