Son dakika… Enflasyon raporu açıklanıyor

TCMB Başkanı Uysal’ın açıklamalarından satır başları:

Küresel iktisadi faaliyette geçen yılın ikinci çeyreğinden başlayan gerileme eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi görülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam ediyor.

İktisadi faaliyet kısmi bir toparlanma kaydetti. İkinci çeyrekte de bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yılın ilk yarısında sıkı para politikası duruşumuzu koruduk.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal konularda kısmi iyileşme ile birlikte ekonomide kademeli toparlanmanın devam edeceğini görüyoruz.

TL’de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

Yıllık enflasyondaki düşüşte gıda temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

Göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Turizmdeki güçlü seyir doğrudan etkilerinin yanında bağlantılı sektörler kanalıyla da iktisadi faaliyeti destekledi.

Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor. Bu yılın kalan döneminde finansal koşulların toparlanmaya destek vereceğini görüyoruz.

Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyüme katkısının arttığını düşünüyoruz. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut.

2019 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14.6’DA YÜZDE 13.9’A DÜŞÜRÜLDÜ

Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Uysal “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir.” dedi.

Bir önceki raporda enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 12,1 ile yüzde 17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5,1 ile yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,01, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 13,90, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,00 olarak belirlenmişti.

Uysal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminin 0.7 puan aşağı doğru güncelledik.