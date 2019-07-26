Son dakika… Erdoğan’dan faiz yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda, Merkez Bankası’nın dün aldığı faiz kararı hakkında konuştu.

Merkez Bankası 425 puanlık düşüşe gitti peki ne oldu? diye soran Erdoğan, “Her şey yerle yeksan oldu mu? Battık mı? Bittik mi? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gerekir.” dedi.

“HAYATİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUM”

Faizin düştükçe enflasyonun düşeceğini, faizin çıktıkça enflasyonun da çıkacağını belirten Erdoğan, “Diğerleri yan unsurlardır. Yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisini önündeki en büyük engeldir. Büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Merkez Bankası’nın kararını hayati bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz. Faiz indirimi ekonominin yeniden canlanmasını potansiyel büyümeye doğru yeniden yaklaşmasını sağlayacak. Faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Faiz oranlarındaki düşüş üretim maliyetlerini aşağı çekecek ve enflasyonda düşüşün güçlenerek devam etmesini sağlayacak. Gelişmeler enflasyonda yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI NE YAPTI?

Merkez Bankası dün açıkladığı kararda politika faizini 4 buçuk yıl aranın ardından indirmişti. 425 baz puanlık indirim sonucu politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirilmişti.