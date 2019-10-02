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Son dakika… Eylül ayı ihracatı belli oldu

Eylül'de ihracat 15 milyar 220 milyon dolar oldu. İthalat ise ekonomide yaşanan durgunluğun etkisiyle 16 milyar 961 milyon dolar oldu.

11:57 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Eylül ayı ihracatı belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.” dedi.

Pekcan, “Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.” diye konuştu.

Bakan Pekcan, “Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61’e çekti.” dedi.

AA

Dolar Eylül ayı son dakika
Son güncelleme: 12:19 02.10.2019
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