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Son dakika… Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.

00:31 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“olarak teyit etti, not görünümünü ise “negatif”ten “durağan”a yükseltti.

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Fitch son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-‘ye düşürmüş, not görünümü negatif olarak teyit etmişti. Not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını ve S-400’ler nedeniyle ABD’den olası yaptırım riskini göstermişti.

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Fitch Ekim ayının başında Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini – % 1.1’den – % 0.3’e yukarı yönlü revize etmişti.

ABD büyüme Merkez Bankası son dakika Türkiye
Son güncelleme: 00:39 02.11.2019
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