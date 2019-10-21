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Son dakika… Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu!

Bir süre ABD'de tutuklu kalan ardından tahliye edilerek Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağı açıklandı.

18:20 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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BORSA İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul açıklamasına göre, Borsa İstanbul AŞ’nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Murat Çetinkaya'nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

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Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

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Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. AA

istanbul son dakika
Son güncelleme: 19:03 21.10.2019
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