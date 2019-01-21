Halkbank’tan açıklama: Kredi kartı borcu olanlar dikkat…

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan gelen son dakika açıklaması kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yapılandırma kararı aldı. Halkbank, kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, “Halkın her türlü finansal ihtiyacına destek vereceğiz. Kredi kartı sahipleri borçlarını tek çatı altında ödeyebilecek. Piyasa istikrarına katkı sağlayacak desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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