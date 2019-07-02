Son dakika… Haziran’da ihracat azaldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında ihracat yüzde 14.86 düşüşle 11.6 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 22.81 düşüşle 15.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 41.1 düşüşle 3.5 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Haziran ayında yüzde 69.69 iken 2019 yılı Haziran ayında yüzde 76.87 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 2.18 artışla 88.2 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 20.34 düşüşle 102.2 milyar dolar oldu.