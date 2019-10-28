Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Hilmi Güler ICBC’den istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ayda yaklaşık 20 bin TL kazandığı ICBC Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Güler'in ayda kazandığı 250 bin TL SÖZCÜ tarafından gündeme getirilmişti.

16:58 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Hilmi Güler ICBC’den istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in farklı farklı kurumlardan aldığı toplamı ayda 250 bin TL’yi bulan maaşı SÖZCÜ gazetesi tarafından haber yapıldıktan sonra gündem olmuştu. Güler bugün maaşının yaklaşık 20 bin TL’lik kısmını oluşturan görevi olan ICBC yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Çinli Industrial&Commercial Bank of China’nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey bankasından yapılan açıklamada, “Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır” denildi.

İHA

İLGİLİ HABERBaşkanın 250 bin liralık maaşı tartışma çıkardıBaşkanın 250 bin liralık maaşı tartışma çıkardı İLGİLİ HABERAKP Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir?AKP Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir?
AK Parti AKP banka Haber istifa Kimdir Ordu son dakika Sözcü Sözcü Gazetesi Türkiye
Son güncelleme: 17:11 28.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more