Son dakika: Hilmi Güler ICBC’den istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in farklı farklı kurumlardan aldığı toplamı ayda 250 bin TL’yi bulan maaşı SÖZCÜ gazetesi tarafından haber yapıldıktan sonra gündem olmuştu. Güler bugün maaşının yaklaşık 20 bin TL’lik kısmını oluşturan görevi olan ICBC yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Çinli Industrial&Commercial Bank of China’nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey bankasından yapılan açıklamada, “Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır” denildi.

İHA

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