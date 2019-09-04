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Son dakika… İBB’den zam açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medaya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül’de 11 TL olacaktır. BELTUR’un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur" açıklamasında bulundu.

13:13 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… İBB’den zam açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun son dönemde gündem olan İstanbul’daki zamlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İSPARK’a zam yapılmadığını belirten Ongun, Hamidiye suya 9 Eylül’de zam yapılacağını belirtti. Ongun, BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılamadığını belirterek, “Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur” dedi.

Ongun’un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül'de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye’yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.

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Son güncelleme: android-time 13:21 04.09.2019
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