Son dakika: İGA borç yapılandırıyor

Reuters&#8217;ta yer alan habere göre geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı&#8217;nın işletmecisi İGA 5 milyar euroluk borcunu yapılandıracak.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/son-dakika-iga-borc-yapilandiriyor-5432242","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/son-dakika-iga-borc-yapilandiriyor-5432242","pageType":"yazi","pageIdentifier":5432242,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5432242,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/son-dakika-iga-borc-yapilandiriyor-5432242/","headline":"Son dakika: u0130GA boru00e7 yapu0131landu0131ru0131yor","description":"","articleBody":"","articleSection":"ekonomi","keywords":"["istanbul","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Can Mumay","dateCreated":1572955706,"datePublished":1572955706,"dateModified":1572956434,"info":"{"seo_news":"false"}"});