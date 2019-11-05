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Son dakika: İGA borç yapılandırıyor

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA 5 milyar euroluk (32 milyar TL) borcunu yapılandırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
15:08 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: İGA borç yapılandırıyor

Reuters’ta yer alan habere göre geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA 5 milyar euroluk borcunu yapılandıracak.

AYRINTILAR GELİYOR…

istanbul son dakika
Son güncelleme: 15:20 05.11.2019
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