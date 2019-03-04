Son dakika… İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcaniharacat rakamlarını açıkladı. Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Pekcan, “Şubat ayında ithalatımız, yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (GTS). Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemine göre de Şubat ayında ihracatımız yüzde 3,5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS’ye göre ithalatımız Şubat ayında yüzde 16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.