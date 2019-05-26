Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak." dedi.

11:57 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs’ta yapılacağını belirtti.

Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 4 Haziran’a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran’da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs’a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi.

Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti.

AA

İLGİLİ HABERBayram ikramiyesi tarihi belli olduBayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Son güncelleme: android-time 12:19 26.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more