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Son dakika: İşte Merkez Bankası anketinin dolar beklentisi

Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları açıklandı. 2019 sonu için dolar/TL beklentisi 6.18 TL oldu. 12 ay sonrası için kur beklentisi 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL'ye çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:36
Haberler Ekonomi
Son dakika: İşte Merkez Bankası anketinin dolar beklentisi
Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları açıklandı. 2019 sonu için dolar/TL beklentisi 6.18 TL oldu. 12 ay sonrası için kur beklentisi 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL'ye çıktı.

2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,94 olarak gerçekleşti. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,03 olarak oldu.

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GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,5 iken, bu anket döneminde yüzde 1,4 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ NASIL YAPILIYOR?
Beklenti Anketi Merkez Bankası tarafından, her ay itibarıyla 76 'sı finansal sektör, 12 'si reel sektör, 8 'i ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıya gönderiliyor.

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Son güncelleme: android-time 15:5411.01.2019
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