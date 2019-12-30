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Son dakika… Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi indirildi!

Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi.

00:16 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi indirildi!

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirildi.

Yayımlanan kararda “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Ekonomi faiz son dakika
Son güncelleme: 00:25 30.12.2019
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