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Son Dakika… KAP-Sabancı Temsa’yı True Value Capital Partner’s’a sattı

Sabancı Grubu'na ait Türkiye'nin yerli otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret şirketi, 182 milyon 693 bin 243 TL bedelle True Value Capital Partner's'a satıldı.

18:30 -
Haberler Ekonomi
Son Dakika… KAP-Sabancı Temsa’yı True Value Capital Partner’s’a sattı

Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner’s şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.”

DHA

Son güncelleme: android-time 18:44 30.05.2019
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