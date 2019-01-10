Son dakika… KOBİ’lere kredi desteği paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Albayrak 12 olan banka sayısının 13'e çıktığını açıkladı. Albayrak, 25 milyon TL ciro altındaki şirketlere uygun finansman verileceğini belirtti. 6 ay geri ödemesiz 1.54 faizle verilecek kredilerin toplamı 20 milyar TL.

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

İşte bugün de KOBİ alacak sigortasının hemen ardından KOBİ’lerimize 12 banka diyecektim ki 13'üncü banka da geldi. Şekerbank da geldi.

Dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon ve döviz kuru gibi başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin ötesinde başarılı olduk.

“2019 MOTİVASYONUMUZ ARTTI”

Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil. Bu bir ekip işi. Ortada bir dengelenme başarısı varsa hep birlikte. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuz arttı.

Herkesin düşüncesi aynı olmayabilir. Eylül, Ekim, Kasım'daki süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenler negatif algıyla bakanları gördük.

Yeni bir tahvil ihracatı daha gerçekleştirdik dün. Nisan 2029 vadeli tahvil ihracını tamamladık. 5 milyar doların üzerindeki hedef, Türkiye ekonomisindeki güçlü söyleme sağlam cevaplar almaya başladığımızı gösterir.

“25 MİLYON TL CİRO ALTINDAKİ ŞİRKETLERE UYGUN FİNANSMAN VERİLECEK”

Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler. Üzülecekler yapacaklar bir şey yok. Dünya Bankası baş ekonomisti deyince yani… Daha önce de dediğimiz gibi zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz.

Hep şunu ifade ediyoruz. Daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Başta imalatçılarımız ve ihracatçılarımız olmak üzere 25 milyon TL ciro altındaki şirketlere uygun finansman verilecek. Mali yapılarıyla birlikte üretim istihdam ve ihracat imkan ve kredibilitenin güçlendirilmesi ana amaç olacaktır. KOBİ’lerimizi güçlendireceğiz.

En önemli noktası hacim olduğu kadar 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin düştüğünü yavaş yavaş reel sektörün nefes almasında önemli bir ayak olacaktır.

Azami 500 bin TL’lik kredi verilecektir. Asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize dokunacağız demektir. 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi verilecek. 20 milyar TL’lik paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını dilerim.

“81 MİLYON TEKNİK DİREKTÖR VE EKONOMİST”

Bakınız özellikle ilk günden beri bütçe disiplininden taviz vermeyeceğimizi ifade ettik. Bunda da sonuna kadar kararlı olacağız. 2019 yılı hedefleri ortada. Dezenformasyon şu bu konuşuluyor. İki konuda Türkiye’de herkes konuşuyor bir futbol iki ekonomi. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist.

Rasyonel gerçekçi ayakları yere basan. Bu bakan çok gülüyor niye çok gülüyor. Gerçekleri biliyor. Türkiye’nin mevcut yapabileceklerini biliyor. Her daim pozitif.

“HAZİNEMİZE ETKİSİ YOK”

Türkiye sağlam bir şekilde ayağa kalktıysa 81 milyon milleti ile olmuştur. KOBİ değer kredisi 13 bankanın insiyatifi ile olmuştur. Hazinemize etkisi yoktur. KGF’nin tahsis edilmiş limitleri içinde yapılan bir uygulamadır. Bankalarımızın pozisyonuyla ilgili süreçler, BDDK başkanlığında bankalara ilişkin detaylı bir çalışma yaptı. Bunu sonunda genel rapor ortaya kondu.

Dengelenme süreci boyunca BDDK mali bünye analizi boyunca devam edecek. Bugün yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır ki sektörümüz sağlıklıdır. Mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi açıktır ve nettir. Bankaların mali durumunun yanındaki bu olumlu halin yanında. Kamu ve özel bankalar sermaye yapılarını güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyada ne olacağı belli değil. Bir gün bir tweet oluyor biri tutuklanıyor falan.